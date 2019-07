Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man in Tilburg. De politie kreeg dinsdagochtend rond 09.30 uur een melding dat een 37-jarige man een einde aan zijn leven wilde maken. Eenmaal ter plaatse bleek de man een pistool te hebben. Na het waarschuwingsschot kon de politie de man aanhouden.

Toen de agenten net waren aangekomen aan de Matterhornstraat tikte de man een ruitje in de voordeur in en stak hij een pistool naar buiten. Toen hij naar buiten kwam had hij het wapen al weggegooid, maar volgde hij de bevelen van de politie niet op. Daarop besloot een agent een waarschuwingsschot te lossen. De man maakte een verwarde indruk, meldt de politie.

Volgens de politie veroorzaakte de man vaker overlast. Na de aanhouding zijn meerdere wapens in zijn achtertuin gevonden, waaronder een kruisboog en een hakbijl.