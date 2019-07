Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie heeft in Maastricht een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van twee mannen van 33 en 37 jaar uit die stad. Na een melding dat iemand rondliep met een vuurwapen waren agenten al de hele ochtend naar hem op zoek. De man zou op de Zoetmanstraat ook geschoten hebben met het wapen.

Bij de zoektocht is ook een helikopter ingezet. De verdachte werd, met een andere man, gezien in een auto die richting Belgische grens reed. De politie zette de achtervolging in en kon de twee uiteindelijk oppakken nadat ze een maisveld waren ingereden. Bij de aanhouding is het waarschuwingsschot gelost. De verdachten zitten vast.