Politie lost schoten na overval in Zaltbommel

De politie in Zaltbommel heeft in de nacht van zaterdag op zondag schoten gelost na een overval in een woning. Drie gemaskerde mannen overvielen bewoners bij thuiskomst en bedreigden hen met vuurwapens.

Agenten waren snel ter plaatse. In een poging de drie aan te houden, heeft de politie geschoten. Een van de overvallers raakte daardoor gewond aan zijn been.

Het drietal kon echter ontkomen. De vluchtauto werd daarna op de A2 aangetroffen. Na een achtervolging kon de politie bij een tankstation twee verdachten van 24 en 25 jaar aanhouden. Een van hen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de derde overvaller.

De 43-jarige bewoner van het huis raakte licht gewond. Een vrouw en kind bleven ongedeerd. In de omgeving van de woning waar de overval was, zijn diverse dingen die mogelijk van de diefstal afkomstig zijn gevonden en veiliggesteld voor onderzoek. Ook de vluchtauto werd in beslag genomen.