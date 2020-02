Politie lost schoten in Utrecht bij arrestatie autokrakers

De politie heeft dinsdagmiddag in Utrecht waarschuwingsschoten gelost op vluchtende verdachten van autokraak. De politie heeft een verdachte aangehouden, een tweede is nog zoek.

De politie betrapte de twee op heterdaad toen zijn bij een auto wilden inbreken op de Seinedreef bij Shoppingcenter Overvecht. Toen het duo ervandoor ging, reden zij op de agenten in. Daarop losten de agenten waarschuwingsschoten, aldus een woordvoerder.

Dinsdagochtend vroeg heeft de politie in Utrecht bij de aanhouding van twee verdachten ook schoten gelost. De personen zijn aangehouden in verband met een mogelijke ontvoering in Eindhoven.