Politie lost schoten bij incident Winterswijk

De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost bij een schietincident in Winterswijk. Dat gebeurde toen de politie poolshoogte kwam nemen bij een vernieling van een woning aan de Keizersdwarsweg. De politie heeft vijf verdachten aangehouden. Twee van hen waren gewond, van wie een zwaargewond. Ook een agent raakte lichtgewond.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur een melding binnen van de vernieling van de voordeur van het huis. Volgens de politie waren drie verdachten na de vernieling in een zwarte zwarte auto gevlucht. Toen de politie in gesprek was met de melder, keerden ze terug en werden schoten gelost. Daarbij liep een agent een schampschot op. Ook de politie heeft geschoten.

De verdachten sloegen met hun auto opnieuw op de vlucht, maar de politie kon de bestuurder al snel laten stoppen. Ook hierbij loste de politie waarschuwingsschoten. In de auto zat een vrouw met een schotwond. Zij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Even verderop zagen andere agenten een man lopen die ook gewond was. Hij is aangehouden als verdachte en behandeld aan zijn verwondingen.

Naast de drie genoemde verdachten arresteerde de politie nog twee mannen. Zij werden aangehouden in de woning aan de Keizersdwarsweg.

De rijksrecherche doet onderzoek naar het vuurwapengebruik van de agenten.