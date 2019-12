De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een man op het Rokin in Amsterdam. De verdachte liep met een mes te zwaaien en viel omstanders lastig. De man is aangehouden en opgesloten. Er is niemand gewond geraakt. Een politiewoordvoerder kon geen verdere details geven over het voorval.