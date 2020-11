Politie lost schoten bij aanhouding automobilist in Den Haag

Agenten hebben zondag in Den Haag schoten gelost bij de aanhouding van een man die op de Thomsonlaan door rood reed en vervolgens een stopteken negeerde.

Hij ging ervandoor maar kon op de Parallelweg niet verder en keerde om. Daarna reed de automobilist vermoedelijk met opzet tegen een politieauto, waarop de agenten twee keer in zijn richting schoten.

De man zette het op een lopen met de agenten op zijn hielen. Toen hij opnieuw weigerde te stoppen, losten ze een waarschuwingsschot. De verdachte, een 25-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats, raakte niet gewond en kon op de Naaldwijksestraat worden aangehouden.

Bij de aanrijding liepen beide voertuigen forse schade op. Een van de agenten in de politieauto raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld. Onderzocht wordt of het schieten rechtmatig was. Dat is een gebruikelijke procedure.