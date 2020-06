Politie lost schot tijdens arrestatie in Drachten

Een agent heeft in de nacht van zondag op maandag een waarschuwingsschot gelost tijdens de arrestatie van twee mannen in een woning in het Friese Drachten. In het huis aan de Melkkelder bleek een vuurwapen aanwezig te zijn.

Een arrestatieteam ging naar de woning nadat iemand rond 01.00 uur meldde te zijn bedreigd met een pistool en uit onderzoek bleek dat het om de beide mannen zou gaan. Rond 03.45 uur zijn ze aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De verdachten zullen verhoord worden.