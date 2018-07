Politie lost schot op vluchtende automobilist Wijk bij Duurstede

De politie heeft donderdagochtend in Wijk bij Duurstede een schot gelost op een wegvluchtende automobilist, die eerder probeerde op agenten in te rijden. Dat gebeurde op de Zandweg in die plaats.

Een politieauto raakte tijdens de vluchtpoging beschadigd. De agenten zijn niet gewond geraakt.

Een politiehelikopter is betrokken bij de zoektocht naar de voortvluchtige automobilist, maar tot dusver is de automobilist niet opgespoord. Volgens een bericht op Burgernet wordt uitgekeken naar een zwarte Mercedes AMG.