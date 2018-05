De politie in Limburg is op zoek naar een vermist vijfjarig meisje. Het kind is zondagavond rond half zeven door haar Litouwse biologische moeder bij haar pleegmoeder weggehaald.

Zij zijn in een zilverkleurige auto vanaf de Cijnsruwe in Maastricht vertrokken. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar de moeder en het meisje Deimante.