De politie in Lelystad heeft op de Schoener een man in zijn been geschoten. Hij is niet ernstig gewond en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, zei een woordvoerder van de politie.

Volgens hem was de man erg verward en probeerde hij mensen aan te vallen. Omdat agenten hem niet tot rede konden brengen, is in zijn been geschoten. „Om zichzelf en de omgeving te beschermen”, aldus de woordvoerder. De man is een bekende van de politie.