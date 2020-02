Politie krijgt vijftien tips binnen over dood vrouw Cornjum

De politie heeft vijftien tips binnengekregen over de dood van een vrouw in het Friese dorp Cornjum na de uitzending van Opsporing Verzocht. Zondag werd het lichaam van een 55-jarige vrouw gevonden in het water bij De Wier in het dorp. Volgens de politie is de vrouw slachtoffer van een misdrijf.

Dinsdagavond kreeg de politie vijf tips binnen, daar zijn woensdag nog eens tien tips bij gekomen. Of er bruikbare tips bij zitten, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. „Wij moeten eerst alle tips natrekken om te zien of er goede informatie tussen zit.”

Volgens de politie ging de vrouw aan het begin van zaterdagnacht nog even haar hond uitlaten en is ze toen slachtoffer geworden van een misdrijf. Een groot team van de politie doet onderzoek.