Politie krijgt toegang tot databank NFI

De politie krijgt door nieuwe software toegang tot de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zo kunnen de forensische medewerkers van de politie direct zien welke sporen ze het beste kunnen opsturen voor snel resultaat. Dat melden diverse medewerkers van betrokken organisaties aan De Telegraaf.

De ‘DNA-succesmeter’ is ontwikkeld door het NFI, de politie, het Openbaar Ministerie en de Hogeschool van Amsterdam.

„Het is een objectief, softwarematig hulpmiddel dat informatie geeft over resultaten uit eerdere onderzoeken”, stelt de projectleider bij het NFI, Matthijs Zuidberg, in De Telegraaf. „Gegevens uit strafrechtelijke onderzoeken tussen januari 2014 en december 2017 kunnen worden gebruikt om te helpen bij de keuzes die forensisch specialisten op een plaats delict moeten maken.”

De nieuwe software is waarschijnlijk in de herfst van dit jaar beschikbaar.