Politie krijgt tien tips over museumroof Singer Laren

De politie heeft tien tips gekregen over de museumroof in het Singer in Laren vorige week. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Het onderzoeksteam is nog bezig met het onderzoek en loopt de binnengekomen tips na. De diefstal vond vorige week in de nacht van zondag op maandag plaats.

Bij de inbraak werd een schilderij van Vincent van Gogh uit 1884 gestolen. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Het gestolen schilderij van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.