Politie krijgt meerdere tips over Haagse moord

Passantenonderzoek in de Scheveningse Bosjes in Den Haag heeft meerdere nieuwe tips opgeleverd over de dood van een 56-jarige vrouw in dat gebied. De politie deed het onderzoek zaterdag, op zoek naar meer informatie over de gewelddadige dood van de vrouw. De 27-jarige Thijs H. wordt ervan verdacht dat hij de vrouw vorige week zaterdag heeft gedood.

Het passantenonderzoek werd gehouden op het Galgenpad vanaf 14.00 uur. De politie heeft zaterdagmiddag met meer dan honderd personen gesproken.

De politie zegt niets over de aard van de tips. H., die vastzit, wordt ook verdacht van het ombrengen van twee mensen op de Brunsummerheide bij Heerlen, afgelopen dinsdag.

H. is of was in behandeling bij psychiatrische instelling Mondriaan in Maastricht. Mondriaan zelf wil daar verder niets over kwijt. De verdachte wordt volgende week voorgeleid. Wanneer precies, is nog niet duidelijk. H. zit in volledige beperking. Dat wil zeggen dat hij met niemand anders dan zijn advocaat contact mag hebben en dat advocaat en politie niets naar buiten mogen brengen over de zaak.