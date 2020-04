Politie krijgt 56 tips over diefstal Van Gogh-schilderij

De politie heeft 56 tips binnengekregen over de diefstal van het Van Gogh-schilderij uit het museum Singer Laren na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdag. De kunstroof vond plaats op maandag 30 maart.

Op bewakingsbeelden die dinsdag zijn vrijgegeven is te zien hoe de man met een motor of scooter naar het museum reed. Hij wist het museum binnen te komen en sloeg twee tussendeuren van gewapend glas kapot met een moker. Met het schilderij onder zijn arm liep hij naar buiten. De beelden van binnen de kunstzaal zijn niet getoond.

Het werk van Vincent van Gogh dat gestolen is, is Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar dat hij in 1884 maakte. Het gestolen schilderij van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.