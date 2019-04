Politie krijgt 35 tips over verdwenen Belg

De politie heeft 35 tips ontvangen over de verdwenen Belg Jelle Leemans nadat Opsporing Verzocht dinsdag aandacht had besteed aan deze zaak. De destijds 27-jarige man is spoorloos sinds 21 november 2013 na een afspraak in Roosendaal over een drugsdeal.

De politie vreest dat Leemans in ons land slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer leeft. Mogelijk is zijn lichaam in ons land verborgen, aldus de politie in Opsporing Verzocht.

De politie heeft beelden van twee mannen die mogelijk iets met de zaak te maken hebben en het DNA van een vrouw. Dat zat op een broodje dat toentertijd is gevonden in de witte Audi van Leenders.

Twee Nederlandse mannen werden verdacht van betrokkenheid. Maar de politie moest hen in 2014 vrijlaten wegens gebrek aan bewijs.

Justitie beloont de gouden tip met 15.000 euro.