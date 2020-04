Politie krijgt 25 tips over zendmastbranden

De politie heeft 25 tips binnengekregen over de zendmastbranden nadat bij Opsporing Verzocht beelden waren getoond van een verdachte. Dat meldt de politie op Twitter.

De politie toonde dinsdag beelden van twee mannen die afgelopen zaterdag een zendmast in brand staken bij de parkeergarage Westergasfabriek in Amsterdam. Het tweetal draagt gezichtsbedekkende kleding. Volgens de politie zijn er bruikbare tips binnengekomen.

In totaal is sinds 3 april al zeventien keer brandgesticht of een poging daartoe gedaan bij zendmasten.