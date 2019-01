Politie kreeg info over dreiging bij kapel

Informatie over een serieuze dreiging bij de Byzantijnse kapel in Nijmegen was voor de politie aanleiding om zondag een kerkdienst in het gebouw te verbieden en de omgeving te ontruimen. De dreigementen waren volgens een woordvoerder van de politie specifiek tegen het kerkgebouw gericht en niet tegen de Servisch-orthodoxe gemeente, de gebruiker van de kapel. De parochie kon daarom zondag en maandag voor haar kerstdiensten uitwijken naar kerkgebouwen in Eindhoven en Sint Hubert.

De politie weet nog niet uit welke hoek de dreiging kwam en wat daarvoor het motief was. Dat er gedreigd zou zijn met een terreuraanslag, wordt door de politie tegengesproken. „Wij weten niets over een motief, dus vinden het ook voorbarig om dit als terreur te betitelen.”

De politie wil niet zeggen hoe de informatie over de dreiging bij de kapel precies is binnengekomen. „Maar er was voldoende aanleiding om meteen op te schalen.”

De politie heeft maandag het speurwerk bij de kapel aan de Dobbelmannweg beëindigd en het gebouw weer vrijgegeven. De straat was zondagavond laat weer toegankelijk voor verkeer. De parochie van de Heilige Sava houdt woensdag weer een dienst in het Nijmeegse gebouw.

De Servisch-orthodoxe kerk volgt de juliaanse kalender, waardoor feesten en vieringen later plaatsvinden dan volgens de westerse, gregoriaanse kalender. Het kerkbestuur is volgens een woordvoerder „dankbaar dat de veiligheid van mensen niet in gevaar is gekomen” en „blij dat alles goed is afgelopen”.