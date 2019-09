Politie kraakte telefoons Hooge Zwaluwe

De politie heeft de versleutelde PGP-telefoons gekraakt van criminelen die zich zouden hebben beziggehouden met de drugsdeal waarbij No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljaim Nadzak werden gedood. Die werden in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe

Het gaat onder meer om de telefoon van Dalfour zelf. Vijf Belgen en één Nederlander staan vanaf woensdag bij de rechtbank in Breda terecht vanwege de dubbele moord. Uit de berichten op de telefoons blijkt dat de twee omgekomen mannen van plan waren geweest om de Belgen te beroven. Er zou 15 kilo cocaïne worden verkocht. De Nederlanders waren uit op het geld van de Belgen.

Er was altijd al het vermoeden van een ripdeal, waarbij criminelen elkaar beroven. Door de berichten uit de gekraakte telefoons is daar nu ook bewijs voor.