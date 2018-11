Politie kraakt chatdienst en voorkomt moord

Ze dachten dat ze veilig waren, dat niemand met ze meekeek. Maar terwijl meer dan honderd criminelen met elkaar aan het chatten waren, keek de politie ongezien mee over hun schouders. De politie voorkwam drugsdeals en wapenhandel. Toen de criminelen elkaar begonnen te wantrouwen en iemand dreigde te worden vermoord, greep de politie in. Zeker drie mannen uit Twente zijn opgepakt voor het voorbereiden van een vergelding, en de politie bracht dinsdag naar buiten wat er is gebeurd.

IronChat heette het programma. Het was een versleutelde chatdienst, en het was het enige programma dat gebruikt kon worden op zogeheten cryptofoons. De gebruikers konden niet bellen en niet internetten met de toestellen. Zo’n telefoon kostte ongeveer 1500 euro voor een half jaar. Op het toestel zat een speciale paniekknop, waarmee alle gegevens in één keer konden worden gewist, zegt de politie.

In totaal 258.000 chatberichten waren er, en de politie kon live meelezen, 24 uur per dag en zeven dagen per week. De informatie gaat over tientallen lopende zaken, en mogelijk meer dan honderd. In Enschede werd een drugslab opgerold. Ook vond de politie harddrugs, automatische wapens en contant geld dankzij de chats. „We hebben een unieke inkijk in de criminele wereld gehad. Volgens ons is dit in Europa nog nooit gebeurd”, aldus het Openbaar Ministerie.

Hoe de politie de dienst precies heeft gekraakt, is niet duidelijk. De aanbieder ervan is een 46-jarige man uit de gemeente Lingewaard. Hij zit vast, net als een 52-jarige man uit Boxtel. Volgens de politie zijn nog niet alle gebruikers opgepakt.