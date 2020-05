‘Politie komt niet steeds de drukte regelen’

De burgemeesters zijn niet van plan om telkens politie te sturen wanneer het ergens druk lijkt te zijn. Ook gaan toezichthouders niet bij bijvoorbeeld elke kapper controleren of die zich aan de voorwaarden houdt. „Dat hebben we het kabinet ook laten weten. En je moet dat ook niet willen, dan krijg je een soort politiestaat. De samenleving is nu zelf aan zet, mensen hebben het nu grotendeels in eigen hand”, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Bruls is blij dat de coronamaatregelen vanaf maandag stapsgewijs worden versoepeld. „De samenleving was eraan toe. De angst is voorbij. Je ziet het elke dag drukker worden. Maar als mensen klagen over de drukte is het antwoord: blijf dan thuis. Je hoeft de drukte niet op te zoeken”, aldus Bruls, die daaraan toevoegt dat de politie natuurlijk wel in actie komt bij excessen.

Gemeenten zijn volgens hem deze dagen heel druk met het bespreken van de heropening van onder meer dierentuinen, pretparken en zwembaden. „De sector zegt dat ze plannen klaar hebben. Dat zullen we zien, want ze moeten wel toestemming krijgen om binnen de voorwaarden weer open te gaan. Ik denk dat een tropisch zwemparadijs echt nog niet kan, maar een gewoon zwembad waar je baantjes kan trekken zou wel mogelijk moeten zijn.”

Bruls noemt de periode dat er gaandeweg meer mag „een uitdaging”. „Het is overzichtelijker als dingen gewoon verboden zijn. Het is veel lastiger voor gemeenten om te bepalen wat mag en kan binnen de grotere vrijheid die de samenleving nu krijgt.”