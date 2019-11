Politie kijkt naar verband overval JD Sports

De politie onderzoekt of een overval op sportwinkel JD Sports in Amsterdam-Zuidoost te maken heeft met vergelijkbare incidenten bij filialen van dezelfde sportzaak in andere landen. Een groep van zo’n vijftien mannen viel donderdagavond JD Sports aan het Bijlmerplein binnen, toen die nog open was. Ze waren gewapend en hebben een flinke buit gemaakt, zegt de politie.

De zegsman weet niet of er daadwerkelijk is gedreigd met de wapens en kan ook niet zeggen wat ze precies bij zich hadden. De overvallers konden allemaal ontkomen. Op internet gaan beelden rond van de overval. De politie bekijkt die en onderzoekt ook of er nog meer beeldmateriaal is. „We nemen de zaak zeer serieus”, zegt een politiewoordvoerder.

Volgens diverse media zouden eerder ook in Londen, Brussel en Luik filialen van de sportzaak zijn geplunderd.