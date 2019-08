Politie Kenia wil vrouw Cohen langer in cel

De Keniaanse recherche wil de aangehouden echtgenote van de vermiste Nederlander Tob Cohen nog twee weken vasthouden voor verder onderzoek naar haar mogelijke betrokkenheid bij de vermissing. De rechtbank neemt maandag een besluit over het verzoek van de recherche. Tot die tijd blijft de vrouw vastzitten op een politiebureau, meldde de Keniaanse krant The Star donderdag.

De vrouw van de voormalige topman van Philips in Oost-Afrika is donderdag voorgeleid.

Cohen wordt sinds half juli vermist. Hij lag volgens Keniaanse media in scheiding en zou zijn echtgenote van mishandeling hebben beschuldigd. Het is onduidelijk wat de Nederlander is overkomen.

De vrouw heeft eerder tegen de media gezegd dat haar echtgenoot naar Thailand is vertrokken, maar daar zou geen bewijs van zijn.