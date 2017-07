Politie kan verzoeken buitenland niet bijbenen

De politie erkent dat het niet lukt om aan alle verzoeken van buitenlandse politiediensten te voldoen. „Er ligt te veel werk voor te weinig mensen”, zei Henk Bril, het hoofd van de landelijke informatieorganisatie van de politie dinsdag. Hij reageerde op een artikel in het AD.

De krant kreeg vertrouwelijke documenten in handen waarin staat dat de politie ruim 3900 buitenlandse rechtshulpverzoeken en 5800 signaleringen van vermiste personen nog niet heeft behandeld. „Het zijn dagkoersen, maar die getallen kloppen wel”, aldus Bril. Hij vertelt dat het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum in Zoetermeer (LIRC) steeds meer berichten en verzoeken binnenkrijgt. „Enkele jaren geleden kregen we ongeveer 200.000 berichten per jaar, nu zijn dat er zo’n 350.000.” Het personeelsbestand groeide niet zo snel mee.

Bril benadrukt dat de urgentie van alle binnenkomende berichten wel wordt ingeschat. Eerst gebeurde dat door één persoon, inmiddels is het standaard dat meerdere mensen beoordelen of een zaak direct aandacht behoeft of langer kan wachten.