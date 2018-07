Politie Italië zoekt verdwenen Nederlander

De Italiaanse politie is in Pacengo, bij het Gardameer, een zoektocht begonnen naar een Nederlandse jongen die na een avond stappen niet is teruggekeerd naar de camping waar hij met zijn ouders was.

De zeventienjarige Koen uit Soest was donderdagavond uit geweest met vier vrienden. Ze gingen ’s nachts met de bus vanuit Lazise terug naar de camping in Pacengo, maar Koen bleef zitten terwijl de anderen bij de camping uitstapten. Volgens de chauffeur van de bus is de jongen bij de volgende halte uitgestapt, 3 kilometer verderop.

Toen de jongen niet was teruggekomen zijn familie en vrienden al dezelfde nacht gaan zoeken, maar er is nog geen spoor gevonden, laat de vader van een van de vrienden weten. Koens moeder heeft op Facebook een oproep geplaatst met een foto van haar zoon. Dat bericht is intussen 7000 keer gedeeld.

De familie zou een paar dagen bij het Gardameer blijven, op doorreis naar Kroatië.