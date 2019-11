De politie in Drenthe is op zoek naar dertig rijplaten van 900 kilo per stuk. Die zijn tussen woensdagavond 18.00 uur en donderdagmorgen vroeg gestolen bij de zandwinning in Beilen.

De rijplaten, doorgaans op zand- of moddergrond gelegd zodat zwaar verkeer eroverheen kan, zijn voorzien van het merk Koko. De politie vraagt mensen die er iets over weten zich te melden.