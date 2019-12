‘Politie in Dubai zette team op om T. op te sporen’

De politie in Dubai had een speciaal team opgezet om Ridouan T. in Dubai op te sporen. Dat zegt politiechef Jamal Al Jallaf tegen de krant Gulf News. „De Nederlandse autoriteiten hadden moeite met het arresteren van de verdachte”, zegt Al Jallaf. „We hebben een team van agenten gevormd om informatie over de verdachte te verzamelen en zijn verblijfplaats te achterhalen.”

Volgens hoofdcommandant Abdullah Khalifa Al Merri heeft T. in de Verenigde Arabische Emiraten geen misdaden begaan. Hij laat weten dat T. Dubai is binnengekomen met een vals ID-bewijs. Daarvoor was hij met een echt paspoort al vanuit Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten gekomen, zegt Al Merri. Dat was toen tegen T. nog geen internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd.