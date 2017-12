Politie in de weer met vechtpartijen Zaandam

Meerdere vechtpartijen hebben in de nacht van maandag op dinsdag voor onrust gezorgd in Zaandam. De politiehelikopter moest worden ingezet. Wat er precies is voorgevallen kon een woordvoerster van de politie niet zeggen. Volgens haar kwam een melding binnen van een groep die „zich vervelend en onrustig gedroeg”. Maar meer wilde ze er nog niet over kwijt.

Op Twitter laat ProRail dinsdagochtend weten dat de politie „een groep rellende jeugd” naar Amsterdam laat reizen. Volgens de spoorwegbeheerder veroorzaken ze oponthoud voor de treinen die vanaf Zaandam vertrekken.

De NOS meldt dat een zalencentrum is ontruimd waar driehonderd tot vierhonderd Eritreeërs bijeen waren gekomen om feest te vieren. De woordvoerster ontkent noch bevestigt dat.