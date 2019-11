„Politie in de fout bij aanbesteding miljoenenproject”

De politie heeft fouten gemaakt bij de aanbesteding van 42.000 eerstehulppakketten. Dat stellen aanbestedingsexperts na onderzoek door RTL Nieuws.

Rond de procedure ter waarde van 10 miljoen euro is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Twee agenten die in de beoordelingscommissie van de aanbesteding zaten, hebben zelf een bedrijf in eerstehulpmiddelen. Volgens de experts moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd.

De politie wil de komende jaren alle agenten uitrusten met een eerstehulppakket, om zo snel levensreddend te kunnen optreden in geval van acute nood, bijvoorbeeld bij een slagaderlijke bloeding of een ernstige schotwond. Het Utrechtse bedrijf Special Medics won de aanbesteding.