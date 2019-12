Politie in Almere pakt opnieuw jongens op voor straatroof

In Almere zijn opnieuw twee minderjarige verdachten van straatroof opgepakt. De jongens zijn 13 en 15 jaar oud en afkomstig uit de Flevolandse gemeente. De politie vermoedt dat zij een of meerdere straatroven op hun geweten hebben.

De politie pakte al eerder tieners uit Almere op voor berovingen in de stad. Die gebeurden in november en de eerste weken van december, overdag en ’s avonds. In totaal zijn er nu negen jongens aangehouden in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.

De daders maakten vooral jacht op telefoons, draadloze oordopjes en soortgelijke spullen. Sommige slachtoffers raakten bij de berovingen gewond, zegt de politie. Die heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de verdachten lid zijn van een bende of dat de straatroven met elkaar in verband staan.