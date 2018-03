Politie in 2017 iets sneller ter plekke

De politie was vorig jaar bij 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plekke. Dat is iets beter dan het jaar daarvoor, maar nog onder het eigen streven van de politie om in 90 procent van de meldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.

Meestal is de politie na een noodmelding ter plekke tussen de drie en tien minuten. Maar in dunbevolkte gebieden loopt de aanrijdtijd vaak op tot boven het kwartier. De politie is daarom bezig met een betere afstemming tussen meldkamer en politie-eenheden op straat. De meldkamer kan dan bijvoorbeeld in de gaten houden waar surveillancewagens rijden en de dichtstbijzijnde collega naar de melding sturen.

De streefwaarde van 90 procent heeft de politie zichzelf opgelegd. In 2016 lukte het de politie om bij 84 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plekke te zijn.

De politie maakt sinds vorig jaar de reactietijden bij spoedmeldingen per gemeente bekend.