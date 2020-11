Langs de snelweg A12 doen woensdagmiddag tientallen agenten onderzoek in de berm. Waarnaar ze op zoek zijn, wil een woordvoerster van de politie niet zeggen. Wel zegt ze dat het een „zoekactie in het kader van lopend onderzoek” is. Later op de middag zal er een persverklaring over naar buiten komen.

De agenten zijn aan het werk vlakbij afslag Woerden, in de richting van Den Haag. De rechterrijstrook van de weg is tussen Harmelen en Woerden over ongeveer 10 kilometer dicht.