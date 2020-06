Politie houdt voortvluchtige Brit aan in Amsterdam

De politie heeft in Amsterdam een voortvluchtige Brit aangehouden. De 59-jarige man werd gezocht door de Britse autoriteiten voor een openstaande gevangenisstraf voor handel in verdovende middelen. Hij moet nog 444 dagen uitzitten. Bij zijn aanhouding, afgelopen woensdagochtend in een woning in het centrum, werd een groot geldbedrag gevonden.

De politie kwam de man op het spoor na informatie over een woning waar mogelijk gehandeld zou worden in drugs. Toen de agenten daar langsgingen, sprong aan de achterzijde van de woning een man vanaf het balkon naar een balkon op een lagere verdieping. Hij had een pak met 18.500 euro in zijn handen en kon direct worden aangehouden.

Tijdens het doorzoeken van het huis vond de politie nog zo’n 50.000 euro. Daarnaast vond de politie in de woning diverse spullen die mogelijk gebruikt werden voor drugshandel. De voortvluchtige verdachte is voor witwassen en overtreding van de Opiumwet twee weken in bewaring gesteld. Het overleveren van de verdachte naar het Verenigd Koninkrijk volgt op een later moment, aldus de politie.