Politie houdt verdachte aan in trein Eindhoven

De politie heeft in een trein in Eindhoven iemand aangehouden. Het treinverkeer van en naar Eindhoven werd eerder stilgelegd vanwege de zoektocht naar „een gesignaleerd persoon”. Er rijden voorlopig nog even geen treinen, want er wordt nog gezocht naar „mogelijke voorwerpen”, meldt de politie.

Waarvoor deze persoon werd gezocht, wil de politie niet zeggen. Zwaarbewapende interventieteams van de politie werden ingezet om het treinstel te doorzoeken. Op sociale media circuleren foto’s van de agenten op het perron en in een trein.