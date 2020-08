Politie houdt reljongeren aan in Utrecht-Overvecht

Tientallen reljongeren hebben zich zaterdagavond misdragen in de wijk Overvecht in Utrecht. Zij gooien met stenen en vuurwerk naar de politie en geparkeerde auto’s. De politie is in groten getale aanwezig. De mobiele eenheid moest een aantal malen optreden. Vier jongemannen zijn aangehouden.

De jongeren trekken in plukjes van wisselende samenstellingen door de wijk. De ene keer gaat het volgens een politiewoordvoerder om tien, dan weer om vijftig jongeren. Op de ‘dreven’ - zoals de meeste straten in Overvecht heten - waar het onrustig is, geldt een noodbevel van de gemeente ‘wegens ernstige verstoringen van de openbare orde’.

Het is de tweede avond op rij dat het onrustig is in Utrecht. Vrijdag was het raak in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig. De woordvoerder schat in dat het in Overvecht om minder relschoppers gaat. „Verder is het wel een kopie van gisteravond. Er is totaal geen reden voor de onrust. Het is pure verveling en het uitlokken van de politie. Kansloos”, aldus de woordvoerder.