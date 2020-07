Politie houdt man met wapens in Rotterdam aan

Een arrestatieteam heeft vrijdagavond in Rotterdam een man aangehouden. De 38-jarige man had een vrouw tegen haar wil in een woning aan de Doedesstraat vastgehouden en was in het bezit van vuurwapens.

De politie had informatie gekregen dat de man in de woning een vrouw zou vasthouden. Gaandeweg werd ook duidelijk dat er ook een vuurwapen in het spel zou zijn. Daarop werd een arrestatieteam ingeschakeld.

Nog voordat het team kon ingrijpen, wist de vrouw uit het huis te komen. Het arrestatieteam kon de man zonder problemen oppakken. Daarna werd het huis doorzocht en vond de politie drie vuurwapens. Deze zijn in beslag genomen. De man zit vast.