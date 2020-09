Politie houdt elfde relschopper aan voor onlusten in Utrecht

De politie heeft een 17-jarige jongen uit Utrecht aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op 14 augustus in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij wordt verdacht van onder andere openlijke geweldpleging en het gooien van vuurwerk. De jongen is de elfde persoon die voor de rellen van die avond is opgepakt.

De verdachte herkende zichzelf in een uitzending van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht en meldde zich bij de politie. Daarmee heeft hij voorkomen dat hij woensdag herkenbaar in beeld zou worden gebracht bij een nieuwe uitzending van het programma. Dan vraagt de politie aandacht voor nog eens acht verdachten en brengt hen herkenbaar in beeld.

Op 14 augustus zorgde een groep van 250 tot 300 jongeren voor onrust in Kanaleneiland. Die avond was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen.