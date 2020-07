Politie houdt broers aan na klachten over Tilburgse massagesalon

De politie heeft dinsdagochtend een 51-jarige man uit Tilburg en een 38-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van mensensmokkel en valsheid in geschrifte De boers zouden in een massagesalon in Tilburg buitenlandse meisjes illegaal te werk hebben gesteld als prostituee.

De politie was enkele maanden geleden een onderzoek begonnen naar de massagesalon aan de Voorschotenstraat na meldingen uit de buurt. Bij de gemeente en de politie waren meerdere klachten binnengekomen over onder meer de toeloop bij het pand.

De twee mannen zitten vast en de politie zet het onderzoek voort.

Ook de gemeente Tilburg heeft maatregelen genomen. Uit onderzoek bleek dat de eigenaar zich niet hield aan de geldende coronaregels voor massagesalons. Hierop heeft de gemeente bestuurlijke stappen ondernomen tegen de eigenaar en zijn bedrijf.