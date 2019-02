Politie hoort achttien man na inval om gokken

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag na een inval achttien mensen aangetroffen in een pand in Nieuwegein waar vermoedelijk illegaal werd gegokt. In het bedrijfspand op het industrieterrein De Liesbosch trof de politie een pokertafel met fiches aan. De burgemeester heeft het pand gesloten.

De achttien aanwezigen zijn door de politie gefouilleerd en verhoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het gokken. Bij het fouilleren bleken enkelen van hen een gebruikershoeveelheid verdovende middelen bij zich te hebben. De politie liet ook een speurhond de voertuigen van de aanwezigen doorzoeken. Uiteindelijk werd een kleine hoeveelheid hasj in beslag genomen.

Bij de inval waren ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de gemeente en inspecteurs van de Kansspelautoriteit aanwezig. Gokken is alleen toegestaan met een vergunning vanuit de Wet op de Kansspelen. Volgens de politie wordt illegaal gokken vaak gedaan om crimineel geld wit te wassen. Door het gebrek aan toezicht is er bovendien een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen, aldus de politie.