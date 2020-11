Politie hoorde Nederlander die inlogde op Twitter-account Trump

Ethisch hacker Victor Gevers is gehoord door de politie, omdat hij vorige maand inlogde op het Twitter-account van de Amerikaanse president Donald Trump. „Het was een getuigenverhoor, geen verdachteverhoor”, zegt Gevers naar aanleiding van een bericht van de Volkskrant. De politie wilde volgens Gevers „in detail” weten wat hij had gedaan. „Ze namen grondig de tijd om alles zo goed en helder mogelijk te documenteren en uit te leggen.”

Gevers zei vorige maand dat hij na zeven pogingen wist in te loggen op het account van Trump, @realdonaldtrump. Die zou het wachtwoord ‘maga2020!’ hebben gebruikt, een verwijzing naar zijn campagneslogan Make America Great Again. Trump zou bovendien geen extra beveiliging hebben ingesteld op het account. Gevers zou daardoor privéberichten van Trump hebben kunnen inzien en namens Trump hebben kunnen twitteren. Het verhaal van Gevers werd tegengesproken door Twitter en het Witte Huis.

Gevers is een ethisch hacker, die probeert in te breken in digitale systemen om de gebruikers te beschermen, en niet om er zelf misbruik van te maken. Ethisch hacken is in principe toegestaan, maar de hackers moeten zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Zo moet de eigenaar van het systeem de kans krijgen om het gevonden gat te repareren. Dat proces wordt ‘responsible disclosure’ (RD) of ‘coordinated vulnerability disclosure’ (CVD) genoemd.