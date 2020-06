Politie hoopt met sms-bom op tips in moordzaak Henk Wolters

De politie stuurt maandagavond 9300 sms’jes naar mensen die de recherche mogelijk kunnen helpen de moord op de 52-jarige Henk Wolters op te lossen. Hij werd op oudejaarsavond doodgeschoten bij zijn woning aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle.

Voor de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie een reconstructie gemaakt van de laatste uren van Wolters. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken en op de uitzending van dinsdagavond te wijzen, stuurt de politie de sms-bom. De officier van justitie heeft de politie toestemming geven om hiervoor de telefoongegevens op te vragen van alle telefoons die op dezelfde mast aanstraalden als de telefoon van het slachtoffer.

De politie heeft onder meer vragen over een verkeersconflict op 30 december waarbij Wolters vermoedelijk betrokken was.

Justitie heeft vorige week een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip. „Dit is een onderzoek waarvan we denken dat er mensen zijn die meer weten”, zegt de teamleider. „We willen dit heel graag oplossen. Er is in het wilde weg geschoten midden in een woonwijk. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.”