Politie hervat zoektocht naar vermist meisje op strand Ameland

De politie heeft maandag op het strand van Ameland de zoektocht naar het vermiste Duitse meisje hervat. De zoektocht langs de kustlijn begon zodra het daglicht werd. De zoekactie heeft inmiddels een ander karakter gekregen. Hulpdiensten hebben zondag de hoop opgegeven het meisje nog levend terug te vinden en richten zich nu op het zoeken naar het stoffelijk overschot.

In de loop van de ochtend zullen viskotters uitvaren om verder te zoeken op zee.

Het meisje wordt sinds zaterdagavond 22.30 uur vermist. Haar vader sloeg alarm nadat hij met twee dochters in zee van de zonsondergang had genoten. Ze waren afgedreven door de sterke stroming. De vader sloeg alarm toen ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop is een grote zoekactie opgezet, die tot 03.30 uur in de nacht duurde. Zondag werd de hele dag tevergeefs verder gezocht op zee met sonarapparatuur en vanuit de lucht met een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht.