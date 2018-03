Politie herdenkt Franse collega Beltrame

De Nederlandse politie herdenkt op veel plekken de Franse politieagent Arnaud Beltrame, die vorige week om het leven kwam bij een gijzeling door een jihadistische man in het Zuid-Franse Trèbes. Bij veel hoofdbureaus van politie hangt woensdag de vlag halfstok en wordt een minuut stilte in acht genomen.

De agent betaalde de hoogste prijs toen hij zijn leven offerde om een gijzelaar te redden, benadrukt de politie. „Waar anderen een stap terug doen, deed hij het tegenovergestelde. Arnauds heldhaftige optreden verdient groot respect.”

De Franse politieman overleed aan de verwondingen die hij opliep tijdens de terreuractie in de supermarkt in het Franse plaatsje. Hij had schotwonden en messteken opgelopen. Drie anderen werden ook gedood door de 25-jarige jihadist. Zestien mensen raakten gewond. In Frankrijk kreeg Beltrame een officieel eerbetoon in Parijs.