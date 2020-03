Politie heeft te maken met ‘coronadreigers’

Politieagenten hebben de afgelopen dagen steeds vaker te maken met mensen die ze in het gezicht hoesten of spugen en daarna beweren dat ze besmet zijn met het uiterst besmettelijke coronavirus. Een aantal van hen is inmiddels via het snelrecht daarvoor veroordeeld.

Dinsdagochtend werd een 52-jarige automobilist uit Nieuw Beerta staande gehouden, waarna hij een agent vol in zijn gezicht hoestte en „mijn kameraad heeft corona” zei. Een man die afgelopen week bij de daklozenopvang in Leeuwarden werd opgepakt, snotterde vervolgens de hele verhoorkamer onder en vertelde de agenten dat hij ze „ziektes” ging geven.

De politierechter in Den Bosch behandelt woensdag een zaak van een man die onder meer richting voorbijgangers zou hebben gekucht en daarbij met de besmettelijke ziekte dreigde.

In Den Haag veroordeelde de politierechter afgelopen vrijdag een man uit Noordwijkerhout tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk, omdat hij twee agenten in het gezicht hoestte en zei dat hij het coronavirus onder de leden had. Diezelfde dag legde de rechtbank in Utrecht een vrouw die agenten had bespuugd en daarbij claimde het coronavirus te hebben een celstraf op.

De Gelderlander spreekt van inmiddels dertien agenten die de afgelopen tijd zijn belaagd in het oosten van het land. „Buitengewoon ergerlijk”, zei politiechef Oscar Dros van Oost-Nederland tegen de krant.