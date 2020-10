Politie heeft het nakijken na wilde achtervolging

Ondanks de inzet van meer dan tien auto’s en een wilde achtervolging, is de politie in Noord-Brabant er niet in geslaagd een verdachte auto te achterhalen.

De auto reed vrijdagavond laat met hoge snelheid over de A58 bij Wouw en de bestuurder negeerde een stopteken van de politie. Die zette daarop de achtervolging in. De auto, waaruit zakken met hennep werden gegooid, reed met hoge snelheid door een tolpoort van de Westerscheldetunnel.

Bij de afgesloten Sluiskiltunnel bij Terneuzen stonden tien voertuigen de voortvluchtige auto op te wachten, maar die passeerde de barricade via de vluchtstrook en reed dwars door een dichte slagboom. De auto raakte daardoor beschadigd, maar bleef rijden. De politie besloot daarop de achtervolging te staken omdat die te veel gevaar voor anderen opleverde.