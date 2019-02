Politie heeft beveiliging gegevens op orde

De Nationale Politie heeft voldoende maatregelen getroffen voor de beveiliging van politiegegevens. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die de politie twee keer op de vingers had getikt omdat politiemedewerkers persoonsgegevens konden gebruiken of inzien terwijl zij daar helemaal niet toe bevoegd zijn.

De problemen deden zich voor in het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd. De politie moest vorig jaar al een dwangsom van 40.000 euro betalen.

Destijds zijn wel verbeteringen doorgevoerd, maar die waren volgens de AP onvoldoende. In november stelde de privacywaakhond een nieuwe boete in het vooruitzicht als de politie uiterlijk begin deze maand de beveiliging nog niet op orde had.