Politie had regelmatig contact met Dille

DEN HAAG (ANP). De politie heeft de afgelopen tijd en ook recent nog „meerdere keren” contact gehad met PVV-raadslid Willie Dille. De politie sprak met het overleden raadslid over haar aantijgingen dat ze verkracht en bedreigd zou zijn. „We hebben haar hulp geboden en gevraagd of ze aangifte wilden doen. Dat deed ze niet.”

Het raadslid had op Facebook een filmpje geplaatst waarin ze stelde te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door moslims. Ze zei dat Haagse ex-PVV’er Arnoud van Doorn erachter zou zitten.

De politie doet geen uitspraken of er ook zaken tegen Dille lopen. Van Doorn had laten weten mogelijk aangifte te gaan doen van smaad of laster.