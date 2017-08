Politie haalt slapend kind uit auto

De politie heeft donderdagmiddag in Dordrecht een slapende kind uit een auto gehaald dat alleen in het voertuig was achtergelaten. Volgens agenten stond de afgesloten auto al zeker 50 tot 55 minuten onbeheerd op de Grote Markt geparkeerd en kregen toegesnelde dienders geen contact met de baby in het kinderzitje. Daarop sloegen zij een raam in en haalden het kind uit de wagen.

In een bericht op Instagram reageert de politie vrijdag op het boze verhaal van de moeder in lokale media. Zij meent dat er niets mis was met haar actie en dat de auto in de schaduw stond geparkeerd. Agenten leggen uit dat zij eerst probeerden in contact te komen met de eigenaar van het voertuig, maar dat verschillende telefoonnummers niet werden beantwoord. „Op dat moment, ook al staat een auto wel of niet in de schaduw, gaat de baby hoe dan ook uit de auto. Dit is zowel gedaan op aanwijzen van de ambulancedienst als naar ons eigen inzicht. Wij kregen geen duidelijk contact middels aanroepen en aankloppen van de baby waarop wij de beslissing hebben gemaakt om voor het welzijn van de baby te gaan.”

De moeder is verbolgen om het ingrijpen van de agenten.„De reparatie van deze ruit kost een hoop geld”, aldus de vrouw in het AD.