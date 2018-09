Politie haalt mensen uit container in Waalhaven

De politie heeft in de Rotterdamse Waalhaven achttien mensen, wellicht vluchtelingen, uit een container gehaald. De politie kwam in actie nadat er vanuit de container naar 112 werd gebeld.

Er zou een persoon naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie weet nog niet wie de mensen zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze in die container zaten.

Achttien vluchtelingen zijn uit een container gehaald in de Waalhaven. Één van hen heeft zelf de hulpdiensten gebeld. Die zijn toen een zoektocht gestart. pic.twitter.com/PSakyo12t9 — Henrik-Willem Hofs (@HWHofs) 7 september 2018

Het bleek nog lastig om de container te traceren. De politie moest via zendmasten peilen om te ontdekken waar het telefoontje vandaan kwam. Omdat ook niet duidelijk was wat er was gebeurd en hoe de mensen eraan toe waren, was voor de zekerheid een groot aantal ambulances opgeroepen.